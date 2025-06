Quem é o vendedor de yakisoba procurado por matar jovem e jogar corpo para cães

A polícia do Rio de Janeiro procura o vendedor de yakisoba Zhaohu Qiu, conhecido como “Xau”, suspeito de matar Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 21 anos, e jogar o corpo dela para cães da raça pit bull comerem. O cadáver foi encontrado no bairro Jardim América, Zona Norte carioca, no sábado (14), cerca de três dias após seu desaparecimento.

O corpo estava envolto em uma lona azul em um imóvel em obras que pertencia ao suspeito. No local, havia dois cachorros da raça pit bull e, segundo uma testemunha, os cães atacaram o cadáver.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou neste domingo (15) a prisão temporária de Zhaohu Qiu, que tem 35 anos, nacionalidade chinesa e possui um trailer de yakisoba no bairro. De acordo com testemunhas, Zhaohu era conhecido por organizar festas em casa, também no Jardim América, onde oferecia bebidas e drogas a jovens mulheres, com o objetivo de manter relações sexuais com elas.

Marcelle teria sido vista pela última vez indo até a residência do suspeito, por volta das 2h da manhã do dia 12. Horas depois, câmeras de segurança registraram Zhaohu empurrando um carrinho coberto por uma lona azul, mesmo material que posteriormente foi encontrado envolvendo o corpo da vítima.

A família de Marcelle, junto com amigas, descobriu o corpo no segundo andar do imóvel em obras. Para acessar o local, as jovens teriam sedado os cães de guarda para ter acesso ao corpo.

— As amigas dela falam que ele tinha obsessão por ela, muitas fotos dela no celular, mas ela era só amiga dele. Vimos imagens de câmeras de segurança que mostram ela entrando na casa dele, no Jardim América, no dia 11 à noite, e ela não aparece mais. Por volta das 7h da manhã do dia seguinte, as imagens mostram ele saindo, com um carrinho de mercado. Ninguém achou estranho, pois ele fazia isso para vender yakisoba. Mas, dessa vez, o corpo dela estava enrolado lá e foi levado até uma outra casa, na comunidade Beira Rio, na Pavuna — relatou Cláudia Luciana de Araujo, tia-avó da vítima, ao O Globo.

A prisão temporária foi decretada por 30 dias, com possibilidade de conversão em prisão preventiva. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital), e o Ministério Público foi acionado para tomar as medidas cabíveis.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Zhaohu pode ser repassada diretamente à Divisão de Homicídios ou por meio do Disque Denúncia (21 2253-1177). O enterro de Marcelle será na próxima segunda-feira (16) no Cemitério de Irajá, ainda sem horário definido.

Veja fotos do caso