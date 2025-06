Quem é RD do Barbante, traficante do CV que matou miliciano em jogo

O mandante da execução do miliciano Dionatan Clemente dos Santos, de 37 anos, durante um jogo de futebol na zona oeste do Rio de Janeiro é o traficante do Comando Vermelho (CV) Rodney Lima de Freitas, conhecido como RD do Barbante ou “Gaguinho” (foto em destaque). O crime foi cometido na tarde desse domingo (1º/6).

RD do Barbante é um ex-miliciano. Ele foi soldado de Luís Antonio da Silva Braga, o Zinho, um faccionado que agia na Favela do Barbante, em Inhoaíba (RJ).

Zinho se entregou à Polícia Federal em dezembro de 2023, e RD trocou de lado e passou a integrar o tráfico. Bastante conhecido, RD do Barbante também já teria forjado a própria morte para despistar a polícia.

Imagens de RD:

RD cheirando lança-perfume

RD segurando um fuzil

RD do Barbante

Quem é o RD do Barbante, traficante do CV que matou miliciano em jogo

João Pedro Marquini, o policial que foi morto em março de 2025

Miliciano é executado a tiros pelo CV durante jogo de futebol nesse domingo (1/6)

Ele é suspeito de envolvimento na morte de um homem, em 2024, executado no Barbante. Segundo dados da investigação, RD e outros três acusados, armados de fuzis e pistolas, renderam um casal. A mulher foi obrigada a correr, enquanto a outra vítima foi colocada no porta-malas de um carro e executada.

Suspeito de envolvimento na morte de um policial da Core

Em abril deste ano, o traficante estava com dois mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de envolvimento na morte do policial João Pedro Marquini, de 38 anos, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O homem assassinado com pelo menos cinco tiros na Serra da Grota Funda (RJ).

Na mesma ocasião, a mulher do agente, a juíza Tula Mello, do 3º Tribunal do Júri da Capital, vinha logo atrás e também teve o carro por disparos. Como o veículo é blindado, ela não ficou ferida.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), o grupo RD tem o objetivo de participar de invasões em territórios controlados pela milícia, na zona oeste, entre eles Guaratiba e Santa Cruz.