Quem é terrorista da Al-Qaeda é investigado por lavar dinheiro do CV

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, 48 anos, procurado pelo FBI por suspeita de atuar como operador de valores do grupo terrorista Al-Qaeda, é um dos alvos da operação desta terça-feira (3/6) que apura lavagem de dinheiro da facção Comando Vermelho (CV). Na ação, os agentes também investigam a mulher do MC Poze, a influenciadora Vivi Noronha, e um segurança do chefe do tráfico do Complexo do Alemão, Edgar Alves de Andrade, o “Doca” ou “Urso”.

Segundo dados de cooperação internacional, Mohamed tem histórico relevante no sistema financeiro informal ligado à facção. Cidadão egípicio, ele foi incluído na lista de suspeitos de terrorismo procurados pelos Estados Unidos em 2019.

Em relatório do FBI, Mohamed é descrito como “armado e perigoso”. “Ele esteve, supostamente, envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos e seus interesses, e no fornecimento de apoio material para Al-Qaeda desde, aproximadamente, 2013”, diz o documento.

De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, ele ingressou no Brasil em 2018 e obteve autorização de residência, em que mantinha, à época, o status migratório regular. No ano seguinte, o governo brasileiro informou cooperação com as autoridades americanas, mediante solicitação, nos termos da legislação brasileira.

A Al-Qaeda (AQ) foi fundada em 1988 por Osama bin Laden, responsável pelo ataque de 11 de setembro às torres gêmeas, nos Estados Unidos.