Quem era a modelo que morreu após soltar cinto em voo de parasailing

A modelo Tijana Radonjic, de 19 anos, morreu após soltar o cinto de segurança durante um voo de parasailing, em Montenegro. A atividade consiste em projetar a pessoa no ar enquanto é rebocada por um barco.

Radonjic era de Novi Sad, na Sérvia, e não possuía experiência anterior com a atividade. Segundo informações do jornal local Republika, a modelo foi contratada para fazer um vídeo assim que chegou à praia de Budva, em 28 de maio. A agência de esportes aquáticos, cujo nome não foi revelado, ofereceu o passeio como parte de uma sessão de fotos promocional. O intuito era que a gravação atraísse turistas para a região.

No entanto, Tijana Radonjic teria ficado angustiada durante o voo. Embora a hipótese de suicídio não tenha sido descartada, a polícia acredita que a joem possa ter sofrido um ataque de pânico. Testemunhas relataram que a ouviram gritar: “Me soltem! Me soltem! Me ajudem”. Segundos depois, ela retirou o colete salva-vidas e desafivelou o cinto de segurança. Um vídeo mostra o momento.