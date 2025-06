Quem paga a conta? Bruno Gagliasso revela que Giovanna Ewbank bancou o 1º encontro do dois

Dividir a conta? Que nada! Às vezes, as mulheres pagam o valor completo. Pelo menos foi o que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank revelaram no novo episódio do “Surubaum”, programa online que apresentam juntos. Desta vez, o casal foi responsável por retomar o polêmico debate em torno de questões financeiras dentro das relações amorosas.

Na atração, os apresentadores abriram o jogo e falaram sobre como encaram as obrigações relacionadas ao dinheiro. Eles receberam os convidados Rafa Kalimann e Nattan, que estão à espera da primeira filha, no episódio lançado nesta terça-feira (10/6).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso jovens Reprodução Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram 15 anos de casados Foto/Guido Gutiérrez/Instagram Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram 15 anos de casados Foto/Guido Gutiérrez/Instagram Família Gagliasso/Ewbank Reprodução Filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na Disney World Reprodução: Instagram/Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank celebra encontro com Vini Jr em Salvador: “Nossos filhos vibram com sua existência” Giovanna Ewbank FOTO: LEODIAS TV Voltar

Próximo

Além disso, o ator resgatou uma história curiosa sobre o início da vida com a companheira: foi ela quem pagou todo o primeiro encontro. A solidariedade foi o motivo para a boa ação de Ewbank. Isso porque o ainda pretendente esqueceu a carteira antes do date: “A primeira vez que a gente saiu, quem pagou a conta foi ela, porque eu esqueci o meu cartão”, relembrou Bruno.

A esposa do ator confirmou a história e acrescentou que o fato se repete desde então: “Assim continuou, pelo resto da vida”. No entanto, a situação não parece incomodar o casal. Eles começaram a namorar ainda em 2009, e estão casados há mais de 15 anos. Bruno e Giovanna são pais de Titi, que está prestes a completar 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 4.