Quem são os deputados da Aleac que podem disputar vagas na Câmara Federal em 2026

As eleições de 2026 estão mais próximas do que se imagina. As discussões nos bastidores da política já estão a todo vapor, especialmente na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde começam a ser especulados os nomes de deputados que podem abrir mão da reeleição para disputar uma vaga na Câmara Federal.

Até o momento, o único que confirmou sua pré-candidatura a deputado federal é o vice-presidente da Aleac, Pedro Longo. Ele já anunciou sua saída do PDT e busca uma nova sigla para enfrentar o desafio eleitoral. Bem atuante e ganhando força nos municípios do interior do Acre, Longo tem abraçado causas importantes e apresentado projetos de relevância. Tem força para 2026, já que foi o deputados mais votado do seu partido nas últimas eleições.

Outro nome que tem ganhado força nas conversas políticas é o da deputada Michelle Melo. Ex-vereadora de Rio Branco e atualmente em seu primeiro mandato na Aleac, Michelle afirmou à reportagem do ContilNet que recebeu convites e não descarta a possibilidade. “Não é possível afirmar nada por enquanto”, declarou a parlamentar.

O deputado Fagner Calegário também é apontado como um possível candidato à Câmara dos Deputados em 2026. Embora ainda não tenha confirmado oficialmente, seu nome é visto com força para a disputa. Em seu segundo mandato, ele demonstrou influência política ao ajudar a eleger Bruno Moraes como o vereador mais votado da história de Rio Branco nas últimas eleições.

Pelo partido Novo, o deputado Emerson Jarude é outro que tem sido incentivado por seus seguidores, especialmente nas redes sociais, onde mantém forte presença. No entanto, a configuração partidária representa um obstáculo: o Novo dificilmente conseguirá formar uma chapa competitiva que viabilize sua candidatura à Câmara. Questionado pela reportagem, Jarude não descartou a possibilidade: “Não é impossível”, afirmou.

A maioria dos deputados consultados, no entanto, garantiu que deve disputar a reeleição em 2026.