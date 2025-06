Quem são os maiores influenciadores do mundo em 2025

A revista Forbes divulgou nesta segunda-feira (16/6) o ranking de 2025 que revela os nomes dos maiores influenciadores do mundo. A lista conta com os 50 nomes mais influentes e com maiores ganhos nas mídias sociais, incluindo no TikTok, YouTube, Instagram, Twitter e outras plataformas.

Para formular o ranking, a Forbes considerou o faturamento dos influenciadores entre abril de 2024 e abril de 2025, números de seguidores, engajamentos em conteúdos, além dos negócios de cada um deles.

Veja o TOP-10

1. Mr.Beast

Quem ocupa o topo da lista é o youtuber e empreendedor James “Jimmy” Donaldson, mais conhecido como Mr. Beast. Ele segue como o maior influenciador pelo quarto ano consecutivo e nunca foi superado desde o início da lista Forbes Top Creators.

Além de publicar vídeos com desafios, Mr. Beast se tornou um grande empresário com marcas de doce e até mesmo uma franquia de fast-food. Ele também passou a chamar atenção com a produção do reality Beast Games, da Amazon Prime Vídeo. Ao todo, Mr. Beast coleta 634 milhões de seguidores e teve faturamento de US$ 85 milhões.

2. Dhar Mann

Com conteúdos de saúde e bem-estar no YouTube, Dhar Mann construiu um verdadeiro império de produção de conteúdo que conta com bilhões de visualizações. Ao todo, ele tem 137 milhões de seguidores e faturou 56 milhões .

3. Jake Paul

O influenciador Jake Paul ocupa o terceiro lugar da lista com 79 milhões de seguidores e faturamento de US$ 50 milhões. Apesar de ter ficado famoso com vídeos virais nas redes, Jake hoje é mais conhecido pelo trabalho como pugilista e também pela luta, exibida ao vivo pela Netflix, com Mike Tyson.

4. Rhett McLaughlin e Link Neal

Os influenciadores ficaram famosos após apresentarem um programa de variedades na internet. Com 33,8 milhões de seguidores e faturamento de US$ 36 milhões, os dois lançaram canais de streaming, tem um negócio de eventos ao vivo e também lançaram livros de receitas.

5. Alex Cooper

A influenciadora Alex Cooper ficou muito famosa após o sucesso do podcast Call Her Daddy, que fala sobre sexo e relacionamento. A plataforma dela cresceu tanto que rendeu sete programas e um documentário sobre a vida dela, disponível no Brasil no Disney +, além de entrevistas com vários famosos. Ela conta com 15 milhões de seguidores e um faturamento de US$ 32 milhões.

6. Charli D’Amelio

Após ganhar fama com dancinhas no TikTok com a irmã, Charli D’Amelio cresceu no mundo da influencia tendo criado marcas, lançado um reality e, inclusive, estreando na Broadway. Segundo a Forbes, a influenciadora tem 216 milhões de seguidores com um faturamento de US$ 23,5 milhões.

7. Matt Rife

Humorista que construiu uma base leal de fãs no TikTok, Matt Rife entrou para lista após faturar bastante com shows de stand-up, que atraem cerca de 40 milhões de fãs, segundo a revista. Matt também estrelou dois especiais de comédia da Netflix e conta com 42 milhões de seguidores e um faturamento de US$ 50 milhões.

8. Mark Rober

Ex-funcionário da Nasa, Mark Rober cria vídeos sobre ciência nas redes sociais. Ao todo ele conta com 80 milhões de seguidores e teve um faturamento de US$ 25 milhões.

9. Druski

O influenciador Druski ficou muito conhecido nas redes por vídeos de comédia. Ao todo, ele conta com 25 milhões de seguidores e teve faturamento de US$ 14 milhões.

10. Khaby Lame

Com mais de 258,5 milhões de seguidores, o italiano Khaby Lame segue como o influenciador mais seguido do TikTok com 162,2 milhões de fãs. Conhecido pelos vídeos curtos e silenciosos em que zomba de vídeos de tutoriais e de dicas, o influenciador teve um faturamento de US$ 20 milhões.

Veja a lista completa dos 50 maiores influenciadores do mundo: