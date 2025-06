“Quero que Neymar fique”: pai do jogador revela renovação em andamento com o Santos

O pai de Neymar revelou, nesta segunda-feira (9/6), no CT Rei Pelé, que o camisa 10 está em processo de renovação com o clube. Em recuperação física e emocional, o atacante tem sido peça fundamental no projeto de reconstrução do Peixe.

Segundo Neymar pai, o momento é positivo, e a prioridade é dar sequência ao trabalho.“Eu quero que o Neymar fique, o Santos abriu as portas para ele se recuperar. Sabíamos das lesões. Trabalhamos no mental. Ele tem um objetivo e tem um sonho. Estamos bem felizes com ele. Contra o Botafogo vimos que ele voltou. Neymar quer participar, com a bola no pé. Ele está estabilizado agora, graças a Deus”, declarou.

Neymar voltou a vestir a camisa do Santos no empate por 2 a 2 com o Botafogo-SP, pelo Paulistão deste ano. A atuação marcou a reestreia do jogador no estádio onde despontou para o futebol. Segundo o pai, apesar de propostas de outros clubes, a decisão foi permanecer no Brasil.

“Para o segundo semestre teremos um cara que está preocupado. Não aceitamos propostas de outros clubes nesta janela para que ele se recupere no Santos. Está morando aqui, perto dos amigos e da família. Feliz. Aqui é o ambiente correto, ele tem que continuar. Mas, temos que ver detalhes para mantermos a marca dele grande e checarmos nosso objetivo”, completou.

Além da possível permanência, o pai de Neymar revelou que o estafe do jogador está em tratativas com a diretoria santista para prolongar o vínculo até 2026: “Estamos em processo de renovação. Tudo está sendo feito com calma, com responsabilidade, para que ele possa seguir contribuindo com o clube”, completou.