Quiroprata estala errado pescoço de paciente e rompe artéria da mulher

A norte-americana Carissa Klundtm, de 41 anos, passou por uma situação assustadora após uma sessão de quiropraxia para aliviar dores nas costas em dezembro de 2022. A técnica utilizada pelo quiropraxista para estalar seu pescoço rompeu uma artéria vertebral e quase a matou.

A mulher decidiu iniciar o tratamento quiroprático devido a dores constantes nas costas e no peito, que surgiram após uma cirurgia para retirada de implantes mamários há quatro anos. Um amigo indicou a prática ligada à medicina alternativa para alívio do incômodo.

Após três sessões sem intercorrências, um quiropraxista substituto realizou um ajuste na coluna de Carissa. Imediatamente, a mulher sentiu uma dor aguda, mas pensou que fosse apenas uma distensão muscular e resolveu ignorar o problema.

“Você ouve um estalo quando faz um ajuste na coluna, mas eu sabia que algo tinha dado errado”, relata Carissa, em entrevista ao portal Daily Mail.

Mesmo com dores fortes e sensação de náusea, a norte-americana seguiu sua rotina normalmente. Sem suspeitar da gravidade, a educadora física deu aulas, foi ao salão e manteve-se ativa. No entanto, nas semanas seguintes, Carissa desmaiou e sofreu alterações visuais.

Preocupado com os sintomas da esposa, Cassidy, marido de Carissa, insistiu e a levou ao hospital. Depois de uma tomografia computadorizada, a mulher foi diagnosticada com uma ruptura no revestimento interno de uma artéria do pescoço, uma condição conhecida como dissecção da artéria vertebral (DAV).

O que é DAV?

A dissecção da artéria vertebral é uma condição grave que ocorre quando a parede da artéria vertebral se rompe, permitindo que o sangue entre e separe as camadas do vaso.

A condição é rara, mas pode levar a complicações como o acidente vascular cerebral (AVC).

Entre os principais sintomas da DAV, estão: dor de cabeça e no pescoço, vertigem, fraqueza de um lado do corpo, dificuldade de engolir e alterações na fala.

Mulher é internada na UTI

Após o diagnóstico grave, a norte-americana foi levada às pressas para a unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital especializado. Os médicos temiam que o quadro evoluísse para um AVC. Durante a recuperação, Carissa enfrentou um quadro de afasia – condição que causa dificuldades na comunicação devido à redução do fluxo sanguíneo no cérebro.

Depois de receber alta médica, a mulher ainda enfrentou dores intensas, cansaço extremo e mobilidade reduzida. Atualmente, ela carrega sequelas da condição vertebral, o que a impede de praticar esportes de impacto e ministrar aulas com atividades físicas intensas.

Agora, Carissa quer alertar outras pessoas sobre os riscos de algumas práticas ligadas à medicina alternativa.