Rádio Aldeia FM completa 22 anos dando voz à floresta e conectando o Acre

A Rádio Aldeia FM celebra, nesta terça-feira (24), 22 anos de história no Acre. Criada para ser um canal plural e de valorização da cultura amazônica, a rádio pública segue firme na missão de levar informação, cidadania e educação a milhares de ouvintes, principalmente em regiões isoladas do estado.

Com sede em Rio Branco e retransmissão em seis municípios do interior, a Aldeia FM integra o Sistema Público de Comunicação do Acre, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). A rádio alcança mais de 700 comunidades, com conteúdo que mistura jornalismo, cultura, esporte e entretenimento.

“Manteremos sempre firmes o propósito e a identidade da Rádio Aldeia”, garantiu a secretária Nayara Lessa, destacando a importância do veículo para populações ribeirinhas.

Informação com responsabilidade

O diretor da rádio, Floriano Oliveira, destacou o compromisso da equipe com a qualidade do conteúdo.

“Muitos ouvintes baseiam suas decisões naquilo que escutam da rádio. Temos a responsabilidade de oferecer informação checada e de confiança.”

A produtora Ângela Vila Nova, que aniversaria no mesmo dia da rádio, emocionou-se ao falar do vínculo com a emissora:

“Tenho gratidão por fazer parte dessa história. Aprendi muito na produção e sou feliz em contribuir com esse projeto.”

Programação especial de aniversário

Para celebrar os 22 anos, a equipe preparou reportagens comemorativas, resgatando a trajetória da rádio e homenageando ouvintes e profissionais. A jornalista Celis Fabrícia conta que a ideia é reconhecer quem fez e faz parte da história da emissora.

Entre os principais programas da grade estão:

Bom Dia Aldeia (7h às 8h): com notícias locais e participação popular, apresentado por Floriano Oliveira e Jefson Dourado;

Gente em Debate (10h às 12h): com Damião Viana e Celis Fabrícia, focado em entrevistas e temas sociais;

Lance Esportivo (12h às 13h): com Alberto Casas, trazendo informações do esporte local e nacional;

Universo Aldeia (14h às 16h): música e variedades com Larissa Costa;

Conexão Acre (17h às 18h): um resumo das principais notícias do dia;

Shane Hui, a Voz da Aldeia: aos sábados, voltado para as comunidades indígenas, com apresentação de Nelson Liano.

A rádio que ouve e é ouvida

O vínculo com o público é um dos pilares da Aldeia FM. O ouvinte Regis Prado destacou a credibilidade e o compromisso da equipe:

“A programação é eclética, informativa e feita por profissionais competentes.”

Já Mauricio Pinheiro ressaltou a interação pelo WhatsApp da rádio:

“Gosto de ouvir no carro, enviar mensagens e participar da programação. Isso aproxima muito a rádio da gente.”

Presente e futuro

Com investimentos em tecnologia, cobertura digital e capacitação da equipe, a Rádio Aldeia FM se modernizou ao longo dos anos. Hoje, além do rádio tradicional, pode ser ouvida pelo site aldeiafm.ac.gov.br de qualquer lugar do mundo.

Comemorando mais de duas décadas de serviço à comunidade, a Aldeia FM reafirma seu papel de rádio pública do povo acreano, que informa, emociona, acolhe e representa a diversidade cultural do estado.

📻 Para participar da programação, o WhatsApp da rádio é: (68) 99203-2962

🖊 Matéria adaptada pela ContilNet com informações da Agência de Notícias do Acre.