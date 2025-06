Um anúncio repleto de emoção e simbolismo marcou a terça-feira (3/6) de Rafa Kalimann e Nattan: o casal revelou que está esperando o primeiro filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, em uma publicação conjunta acompanhada de um vídeo tocante.

No registro, Rafa surpreende o cantor ao ler uma carta escrita na perspectiva do bebê, como se fosse ele próprio contando ao pai sobre a chegada: “Aqui vão alguns fatos de quem? Do futuro, metaforicamente falando. […] Eu cheguei para mudar sua vida completamente”, diz a influenciadora em um trecho. “Agora sou real e tô aqui, papai. Você vai ser papai, hein? Muito mais feliz”, completa.

A surpresa emociona Nattan, que, visivelmente comovido, reage: “Meu Deus do céu, cara. Eu sabia que eu tava sentindo. Olha isso aqui. Você disse que ia me falar, amor. Aconteceu.”

Além da revelação, o vídeo também traz um momento de homenagem especial à família do cantor. Nattan lembra da avó, dona Zuza, que faleceu recentemente, e conta que Rafa sugeriu que o nome da primeira filha fosse uma homenagem à matriarca: “Ela propôs que o nome da nossa filha, da nossa primeira filha, fosse… em homenagem à minha avó. E talvez Zuza esteja no forno já.”

Na legenda da publicação, o casal sintetizou a emoção do momento com uma frase delicada: “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui.”

A revelação rapidamente mobilizou fãs e amigos nas redes sociais, que enviaram mensagens de carinho e felicitações ao casal.