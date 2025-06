Rafa Kalimann exibe barriga de grávida pela primeira vez após anúncio

Rafa Kalimann surpreendeu os internautas na noite de terça-feira (3/6) ao anunciar que está grávida do primeiro filho com o cantor Nattan, e minutos depois compartilhar a primeira foto exibindo a barriga.

Na imagem, a famosa aparece em frente a uma janela evidenciando a silhueta da barriguinha que já começa a dar os primeiros sinais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rafa Kalimann e Nattanzinho – Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann exibe pela primeira vez barriga de grávida após anúncio Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann exibe pela primeira vez barriga de grávida após anúncio Foto: Reprodução/Instagram Reprodução Reprodução Rafa Kalimann Reprodução: Youtube Rafa Kalimann e Nattanzinho – Foto: Reprodução/Portal LeoDias Reprodução/Portal LeoDias Reprodução Voltar

Próximo

Momentos antes, Rafa compartilhou um vídeo em que aparece revelando para Nattan que ele será papai, lendo uma carta especial. “Nosso maior sonho está se formando e, pra contar pra ele, dei a ideia de fazermos uma carta um pro outro”, explicou.

“E que vai precisar de você mais do que nunca, a partir de agora, por todos os dias da nossa vida. Menciono aqui que confiamos em você, e que já estou me formando, e sinto as batidas do seu coração junto com as da mamãe. Agora, sou real e estou aqui, papai”, diz Rafa no fim da carta.