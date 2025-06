Rafael Cardoso é condenado a pagar R$ 25 mil a idoso agredido

Rafael Cardoso terá que desembolsar R$ 25 mil para indenizar o idoso João Fernando Valente Brito, agredido por ele em fevereiro de 2024. A decisão foi confirmada pelo 1º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca.

Para quem não se lembra, o ator atacou o autor da ação, que era gerente do restaurante Braseiro da Praia, localizado no bairro da zona oeste. Na ocasião, a vítima levou socos, chutes e ouviu ameaças, como “eu vou te matar”.

A decisão

No processo, o juiz analisou o ato do artista: “As agressões aparentemente não provocaram lesões físicas de grande monta, porém ferem a honra de forma indubitável, sobretudo por ter sido presenciada por terceiros, estando o autor em flagrante desvantagem física”, observou a sentença, divulgada pelo jornal O Globo.

Rafael Cardoso terá 15 dias para depositar a quantia, a partir do dia que saiu a sentença. Caso ele descumpra o prazo, terá que pagar multa.

O que diz a defesa

Os advogados do ator se manifestaram sobre a condenação e afirmaram que o cliente se arrependeu: “A nova defesa de Rafael Cezar Cardoso, tomando ciência da condenação ao pagamento de indenização que se lhe impôs, vem a público para, em primeiro lugar, salientar que Rafael se arrepende muito de ter agredido o senhor João Fernando Valente Brito”, afirmaram, em nota enviada ao portal LeoDias.

E prosseguiram: “Ressalta, ademais, que Rafael atravessava um momento muito delicado de sua vida, em que, sob o domínio de sentimentos menores como a raiva e o rancor, que vinham à tona sempre que a sua maior dor o levava a, impensadamente, consumir drogas, remédios e álcool em demasia, se deixou levar por esses sentimentos, tendo encontrado o senhor João no momento errado, no local errado, no contexto errado”, encerraram.