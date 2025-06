Rafaella Santos prestigia leilão de Neymar e comenta chegada da nova sobrinha, Mel

Rafaella Santos marcou presença novamente no Leilão do Neymar que aconteceu na noite de terça-feira (10/6) no Mercado Pago Hall, o centro de eventos da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Em entrevista para a repórter Monica Apor do portal LeoDias, a irmã do jogador do Santos, falou sobre o evento e como estão as expectativas para a chegada de mais uma sobrinha. Biancardi está na reta final da gravidez de Mel, sua 2ª filha com Neymar.

Questionada sobre o maior desafio do leilão, Rafa comentou: “O maior desafio? Ir para o sexto ano”. Ela ainda explicou que eles costumam dobrar a meta de arrecadação. Segundo o Neymar pai, o objetivo para este ano é de superar os R$ 21 milhões em lances obtidos em 2024. “Pra ajudar as crianças é por isso que a gente está aqui”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rafaella Santos Foto: Portal LeoDias Reprodução Rafaella Santos reúne amigos em festança de aniversario em São Paulo / Reprodução: Instagram Rafaella Santos e Bruna Biancardi – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Sobre as expectativas para a chegada da Mel, que será a irmã caçula de Mavie, Rafaella afirmou: “Maravilhosa. Mais uma caçula aí”. De acordo com o portal LeoDias, Mel deve chegar ao mundo muito em breve. A previsão é de que a menina chegue ao mundo ainda nesta semana.