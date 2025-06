Rafinha Bastos pede a prisão de Adriana Esteves e Débora Bloch

O humorista Rafinha Bastos usou de ironia para sair em defesa do colega Léo Lins, condenado pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo a oito anos e três meses de prisão em regime fechado por conta de piadas consideradas preconceituosas feitas em 2022. Em vídeo, o famoso pediu a prisão de artistas como Adriana Esteves, Matheus Solano e Débora Bloch.

De acordo com Rafinha Bastos, assim como Léo Lins, esses artistas também usaram da “arte” para cometer crimes na ficção e, por isso, também merecem ser presos.

“Léo Lins condenado a oito anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco (…) A verdade é o seguinte: eu concordo completamente com essa punição”, debochou. “Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes”, reforçou.

Em seguida, ele apresentou alguns famosos que, segundo ele, também deveriam ir para cadeia. “Torço para que esse seja o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir pra cadeia, inclusive tenho uma lista aqui de pessoas que também deveriam ir pra jaula”.

Ironizou vilões

A lista de Rafinha Bastos começa com a atriz Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil (2012), interpretou a vilã Carminha. “Fez abandono de criança no lixão, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional”, disse o humorista. “Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa?”, indagou.

Na sequência, ele cita o ator Matheus Solano, que viveu o vilão Félix em Amor à Vida (2013). “Praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Desvio de dinheiro, chantagem, sabotagem”. Na lista, aparece até mesmo o nome de Débora Bloch, no ar atualmente como Odete Roitman no remake de Vale Tudo.

“A Beatriz Segall morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu”, ironizou Rafinha Bastos. “São os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas”, completou o famoso. Renata Sorrah também aparece na lista do humorista.

Merecida a prisão do Léo Lins. Que seja apenas o começo. 👍 pic.twitter.com/46J8vQVw2P — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) June 4, 2025

Saiu em defesa

Após a condenação de Leo Lins, Danilo Gentili também saiu em defesa do humorista. O apresentador reservou um tempo do The Noite, do SBT, para comentar sobre a decisão da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo e utilizou situações recentes do país, como corrupção, para criticar a “censura” ao ex-companheiro de atração.

“Qual foi o crime do comediante Leo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Em um país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a Justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso, soa uma piada de mau gosto”, declarou.