Rainha da Dance Music dos anos 90, italiana Taleesa fará show inédito no Acre; confira

Rio Branco recebe Taleesa, a estrela internacional da dance music – todos os detalhes na coluna da Kelly Kley.

Via Expressa Connection recebe pela primeira vez uma atração internacional: Taleesa, o furacão italiano da Dance Music!

A Via Expressa Connection promete uma noite histórica ao trazer pela primeira vez ao palco uma estrela internacional: a cantora italiana Taleesa, ícone absoluto da Dance Music dos anos 90, no dia 12 de julho na Maison Borges.

Conhecida por seu carisma e potência vocal, Taleesa, nome artístico de Emanuella Gubinelli, conquistou o mundo com o hit Because the Night, ao lado do grupo Co.Ro., e rapidamente se tornou referência nas pistas de dança e nos clubes que marcaram uma geração.

A artista, que embalou multidões com sucessos como There’s Something Going On, 4 Your Love e I Break Down and Cry, decidiu trilhar carreira solo e mostrou ao mundo que seu talento vai muito além do coletivo. Em voo solo, Taleesa brilhou com canções como A Brighter Day (número 1 em diversas paradas europeias), I Found Luv, Let Me Be (com produção do grupo La Bouche) e o contagiante Burning Up, sucesso absoluto em países como Itália, França, Alemanha, Holanda e Espanha. No Brasil, Falling in Love se tornou um hino nas pistas.

Com uma trajetória marcada por ousadia e hits inesquecíveis, Taleesa chega ao Acre para um show que promete resgatar memórias e agitar corações nostálgicos.

Prepare-se para reviver o melhor dos anos 90 com a energia única de uma diva que segue reinando no universo da Dance Music.

Ingressos: 68 99939-3200

15 anos de Isadora Medeiros

Na última terça-feira, a bela Isadora Medeiros celebrou a chegada de seus tão aguardados 15 anos com um carinhoso café da manhã surpresa preparado pelos pais, Suzana Barbosa e Carlos Medeiros.

A comemoração oficial acontece neste sábado (14), no elegante espaço Gran Reserva, onde Isadora, ao lado dos pais, recebe amigos e familiares para uma noite inesquecível de celebração, alegria e emoção.

A coluna deseja os mais sinceros parabéns à debutante, que inicia esta nova fase da vida com muito charme, luz e alegria!

ROSALIA D’AVILA

A renomada esteticista Rosália D’Ávila acaba de ganhar um reforço especial em sua equipe: a filha, Anna Clara D’Ávila, que veio diretamente de Campo Grande para somar no atendimento aos clientes em Rio Branco.

Com uma trajetória sólida e respeitada na área da estética, Rosália amplia sua capacidade de atendimento ao lado de Anna Clara.

Para quem busca excelência na hora de fazer sua limpeza de pele, agora é o momento ideal para agendar seu horário com essa dupla de talento!

Agendamentos pelo telefone 68 99973-1867 ou pelas redes sociais @rosaliadavila.estetica

1º Encontro de Vereadores no Afa Jardim reúne parlamentares em Rio Branco

No último dia 5, o Afa Jardim, em Rio Branco, foi palco do 1º Encontro de Vereadores, um evento que reuniu parlamentares locais em um espaço de troca de experiências e aprendizado. Um dos destaques da programação foi a palestra da fonoaudióloga Gabriela Lima, que abordou o tema “Oratória política: técnicas básicas para falar bem em público”.

Com uma abordagem dinâmica e interativa, Gabriela conduziu um diálogo produtivo com os vereadores presentes, oferecendo dicas práticas e eficazes para melhorar a comunicação no ambiente político. O encontro marcou um importante passo para o aprimoramento da atuação parlamentar, valorizando a capacitação contínua e o desenvolvimento das habilidades de oratória.

Viva a Simone Chalub

Quem celebrou nova idade na última sexta-feira, 06, foi a jornalista acreana Simone Chalub. Atualmente residindo no Rio Grande do Sul, Simone escolheu comemorar a data especial em João Pessoa, ao lado de amigos e do namorado.

Na foto, a aniversariante aparece ladeada pelas amigas Nara Karolina e Alamara Barros, pelo amigo Gerard Santos e pelo namorado Everton Oliveira, em clima de muita alegria e celebração.

Niver Deputada Antonia Sales

Quem muda de idade nesta sexta-feira, 13, é a deputada estadual Antonia Sales. A coluna registra a data com carinho e parabeniza a parlamentar, conhecida por seu compromisso e dedicação às causas da população acreana. Felicidades e sucesso sempre!

Declare seu amor com flores neste Dia dos Namorados

Surpreenda quem você ama com a delicadeza e o encanto dos buquês da Flores e Folha. Cada arranjo é feito com carinho para transformar sentimentos em flores. Neste Dia dos Namorados, demonstre seu amor com um presente que fala por si: um buquê inesquecível.

Contato: 99971-9147.