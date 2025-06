Rainha da Diversidade celebra representatividade no Arraial Cultural 2025; veja vídeo

Nesta noite de brilho, cores e orgulho, o Arraial Cultural 2025 promoveu a escolha da Rainha da Diversidade, valorizando a pluralidade, o talento e a força das representantes LGBTQIA+ das quadrilhas juninas do Acre. O concurso, realizado na Gameleira, levou o público ao delírio com performances cheias de expressão, beleza e empoderamento.

Cinco candidatas representaram suas respectivas juninas com figurinos deslumbrantes, domínio de palco e coreografias que reforçaram a importância da arte como ferramenta de inclusão e respeito. Entre as concorrentes, Luísa Paparazzo, de 18 anos, representou a quadrilha C L na Roça. Estudante e dançarina há 9 anos, Luísa encantou o público com leveza e segurança.

Também disputaram o título Loraynne Bintemcurt, de 27 anos, designer e integrante da quadrilha Matutos na Roça, com 9 anos de trajetória na dança; Bianca Lins, de 33 anos, coreógrafa e dançarina da Malucos na Roça, que soma 17 anos de experiência nos palcos juninos; a representante da Sassaricano na Roça, de 23 anos, costureira e universitária, com 5 anos dedicados à dança; e Isabela Santos, de 24 anos, técnica em enfermagem, que defendeu a quadrilha Pega Pega e acumula 8 anos de envolvimento com a cultura popular.

O concurso avaliou presença cênica, desenvoltura, simpatia, traje típico e compromisso com a mensagem de diversidade. A iniciativa busca reforçar a representatividade dentro do movimento junino, proporcionando visibilidade e reconhecimento às artistas LGBTQIA+ que fazem a cultura acontecer.

Veja o vídeo: