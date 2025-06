Ranking dos famosos brasileiros mais ricos em 2025 e de onde vem a fortuna deles

Em abril deste ano a revista Forbes divulgou a lista das pessoas mais ricas do mundo, todas elas possuem um patrimônio avaliado em bilhões. Para se ter uma ideia, o homem mais rico do Brasil tem uma fortuna avaliada em US$ 34,5 bilhões.

O homem mais rico do Brasil é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Este é o segundo ano seguido que ele ocupa essa posição.

Brasileiros mais ricos do mundo em 2025

Segundo a lista da Forbes, há 55 brasileiros no ranking dos bilionários do mundo. Os nomes de destaque são:

Eduardo Saverin — US$ 34,5 bilhões

Vicky Safra — US$ 20,7 bilhões

Jorge Paulo Lemann — US$ 17 bilhões

David Velez — US$ 10,7 bilhões

Carlos Alberto Sicupira — US$ 7,6 bilhões

André Esteves — US$ 6,9 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 6,5 bilhões

Miguel Krigsner — US$ 6,1 bilhões

Pedro Moreira Salles — US$ 6,1 bilhões

Alexandre Behring — US$ 5,7 bilhões

João Moreira Salles — US$ 4,5 bilhões

Walther Moreira Salles Junior — US$ 4,5 bilhões

Jorge Mol Filho e família — US$ 4,4 bilhões

Joesley Batista — US$ 3,8 bilhões

Wesley Batista — US$ 3,8 bilhões

Maurizio Billi — US$ 3,7 bilhões

Alceu Elias Feldmann e família — US$ 3,3 bilhões

José João Abdalla Filho — US$ 3,2 bilhões

Mário Araripe — US$ 3 bilhões

João Roberto Marinho — US$ 3 bilhões

José Roberto Marinho — US$ 3 bilhões

Roberto Irineu Marinho — US$ 3 bilhões

Lírio Parisotto — US$ 2,5 bilhões

Marcel Herrmann Telles e família — US$ 2,3 bilhões

Alexandre Grendene Bartelle — US$ 2,2 bilhões

Julio Bozano — US$ 2,1 bilhões

Luciano Hang — US$ 2 bilhões

Jayme Garfinkel e família — US$ 1,8 bilhão

Guilherme Benchimol — US$ 1,7 bilhão

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho — US$ 1,7 bilhão

Luiz Frias — US$ 1,7 bilhão

Ilson Mateus e família — US$ 1,7 bilhão

Sasson Dayan e família — US$ 1,5 bilhão

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela — US$ 1,5 bilhão

Artur Grynbaum — US$ 1,5 bilhão

Rubens Menin Teixeira de Souza — US$ 1,5 bilhão

Rubens Ometto Silveira Mello — US$ 1,5 bilhão

Carlos Sanchez — US$ 1,5 bilhão

Eduardo Voigt Schwartz — US$ 1,5 bilhão

Mariana Voigt Schwartz Gomes — US$ 1,5 bilhão

Cristina Junqueira — US$ 1,4 bilhão

José Roberto Ermirio de Moraes — US$ 1,3 bilhão

Jose Ermirio de Moraes Neto — US$ 1,3 bilhão

Daniel Feffer — US$ 1,3 bilhão

David Feffer — US$ 1,3 bilhão

Neide Helena de Moraes — US$ 1,3 bilhão

Vera Rechulski Santo Domingo — US$ 1,3 bilhão

Jorge Feffer e família — US$ 1,2 bilhão

Ruben Feffer — US$ 1,2 bilhão

Lívia Voigt de Assis — US$ 1,2 bilhão

Dora Voigt de Assis — US$ 1,2 bilhão

Antônio Luiz Seabra — US$ 1,1 bilhão

Jose Isaac Peres e família — US$ 1,1 bilhão

Liu Ming Chung — US$ 1,1 bilhão

Lucia Maggi e família — US$ 1 bilhão

Famosos mais ricos do Brasil

Embora não existam artistas e celebridades na lista dos brasileiros mais ricos do Brasil, o Terra criou uma lista com alguns dos famosos que possuem patrimônio acima de R$ 1 bilhão, são eles:

Neymar – R$ 5,7 bilhões;

Xuxa Meneghel – R$ 1,3 bilhão;

Faustão – R$ 1,1 bilhão;

Luciano Huck – R$ 1 bilhão;

Milton Neves – R$ 1 bilhão.