Ratinho ou Leite? Veja o favorito para disputar a Presidência pelo PSD

A filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao PSD, alimentou nos bastidores do partido de Gilberto Kassab as articulações e especulações sobre qual nome deverá prevalecer caso a legenda opte por ter candidato próprio à Presidência da República: o do mandatário gaúcho ou o do governador do Paraná, Ratinho Júnior.

A possível candidatura de Ratinho ao Palácio do Planalto ganhou força nos últimos dias, após pesquisa Genial/Quaest, divulgada na última quinta-feira (5/6), colocar o paranaense em destaque entre os nomes da direita, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não dispute a eleição.

Nesse cenário, ele aparece com 11% das intenções de votos, dois pontos a mais que na pesquisa anterior, liderando com folga sobre Pablo Marçal (7%), Ronaldo Caiado (5%), Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite (4% cada) e Romeu Zema (3%).

Já Eduardo Leite é visto como um presidenciável desde a última eleição, quando perdeu as prévias para ser o postulante à Presidência pelo PSDB contra o então governador de São Paulo João Doria. Leite se filiou ao PSD no mês passado, se colocando como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Na ocasião, Kassab reforçou o desejo do PSD de ter candidato próprio à Presidência e colocou os dois governadores como pré-candidatos.

Caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saia como candidato ao Executivo federal, a tendência é que o partido de Kassab, que é secretário de Governo de Tarcísio, apoie o mandatário paulista e abdique de lançar candidato próprio. Com isso, Leite e Ratinho devem ser candidatos ao Senado por seus respectivos estados.

Veja abaixo como interlocutores avaliam as chances de cada um:

Ratinho Júnior

Aliados de Kassab ouvidos pelo Metrópoles afirmam que Ratinho Jr. tem vantagem sobre Eduardo Leite neste momento. Eles citam o bom desempenho do paranaense em pesquisas recentes, mesmo com o governador ainda tímido em se mostrar como um nome nacional.

afirmam que Ratinho Jr. tem vantagem sobre Eduardo Leite neste momento. Eles citam o bom desempenho do paranaense em pesquisas recentes, mesmo com o governador ainda tímido em se mostrar como um nome nacional. “Vimos que o Ratinho pode ser um grande adversário, inclusive para alguém da família Bolsonaro. Acho que é um alerta até para o Bolsonaro. Se colocar um nome que seja um dos parentes, não acredito que ele vai ter os votos que precisamos para ter uma presidência de direita ou centro-direita, que é o caso do Ratinho Júnior”, disse um interlocutor.

Além disso, pessoas próximas da cúpula do PSD citam que haveria um compromisso firmado entre Kassab e Ratinho para que este tenha a preferência. O governador do Paraná também teria o apoio da maioria do partido.

Outro ponto citado é o fato de Ratinho ser mais antigo dentro da legenda. O fato de o governador ser filho do apresentador Ratinho também contribui para que ele seja conhecido nacionalmente.

Eduardo Leite