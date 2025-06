Realeza definida! Veja quem são a rainha, princesa e madrinha da ExpoBujari 2025

A tradicional Escolha da Rainha do Rodeio da ExpoBujari 2025 ocorreu na noite do último sábado (14), no município no interior do Acre. O concurso elegeu as representantes oficiais da beleza, elegância e simpatia da festa.

Foram eleitas a rainha, princesa, madrinha e garota popularidade da XIII edição da festa agropecuária do município, que será realizada entre os dias 26 e 29 de junho, reunindo milhares de visitantes, produtores rurais, empreendedores, expositores e artistas locais.

Nailanne Carvalho foi escolhida como a Rainha da ExpoBujari 2025, e ganhou R$ 3 mil. O segundo lugar (Princesa) e R$ 2 mil, foi para Dayana Celestino, já a terceira colocação ficou com Manuela Almeida, que além de se tornar a Madrinha dos Peões, levou para casa R$ 500. Priscila Pacheco será é a nova Garota Popularidade.

A solenidade contou com a presença do prefeito Padeiro, da Vice-prefeita Aparecida Rocha, além de jurados convidados, diversas autoridades locais e a comissão organizadora representada pela secretaria de assistência social Nayara Cardoso.