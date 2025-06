Realeza mirim: Arraial Cultural tem disputa entre casais infantis de cinco quadrilhas

A magia junina tomou conta da Gameleira com a escolha do Rei e Rainha Mirim do Arraial Cultural 2025. O concurso, que encantou o público na noite desta terça-feira (24), reuniu casais de cinco tradicionais quadrilhas juninas do Acre, representando a nova geração da cultura popular no estado.

Os pequenos mostraram talento, carisma e muita desenvoltura no tablado, emocionando quem acompanhava cada apresentação. Entre passos marcados, sorrisos e trajes típicos caprichados, o brilho das crianças reforçou a importância da valorização da cultura desde cedo.

O casal Adrian Gabriel, de 12 anos, e Helena Juçara, de 11, representou a quadrilha Explosão Junina. Adrian já tem seis anos de experiência na dança, demonstrando segurança e paixão pelo movimento.

Também participaram:

•Nicolas Arthur (11) e Luna Alves (7), pela quadrilha Matutos da Roça;

•Nicolas Patrick (11) e Clara Brito (10), da Malucos na Roça;

•Bruno Souza (11) e Kemilly Vitória (10), da Sassaricano na Roça;

•Benjamim Silva e Loyse Vitória, ambos com 9 anos, da quadrilha Pega Pega.

A disputa foi marcada pelo espírito junino e pelo incentivo à cultura popular, reunindo famílias, professores e brincantes em um momento de celebração e valorização da tradição. A votação, realizada por jurados convidados, levou em conta critérios como simpatia, harmonia, figurino e desempenho na dança.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DLTl32WM969/?igsh=MXJjNDR5NnA5aHo3MA==