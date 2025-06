Receita paga 2º lote de restituições do IR; saiba quem recebe

A Receita Federal começa a pagar, nesta segunda-feira (30/6), o segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, referente ao ano-calendário de 2024.

No total, serão repassados R$ 11 bilhões para os 6,5 milhões de contribuintes contemplados após acertarem as contas com o Leão. O pagamento não tem um horário específico para ocorrer e fica a critérios dos bancos, que, no entanto, têm a obrigação de fazê-lo neste dia 30.

De acordo com o cronograma da Receita, após este lote ainda restarão mais três levas de repasses (confira abaixo), que serão feitas entre julho e setembro.

Quem tem prioridade?

O Fisco paga cinco lotes de restituição, que contemplam quem declarou em 2025, bem como os contribuintes residuais de exercícios anteriores ou que saíram da malha fina — ou seja, enviaram a declaração com erro e corrigiram depois.

A ordem de prioridade foi atualizada neste ano. Confira a seguir:

Contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos; Contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix; Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix; e Outros contribuintes.

#ATENÇÃO: No caso de empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade dentro do mesmo grupo.

Imposto de Renda 2025

Para ser obrigado a declarar, o contribuinte precisa ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado.

No caso de trabalhador rural, o limite da receita bruta de obrigatoriedade é de R$ 169.440.

Estão isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024 , salvo se forem enquadradas em outro critério de obrigatoriedade.

, salvo se forem enquadradas em outro critério de obrigatoriedade. O cronograma de pagamento dos cinco lotes de restituição começa em 30/5 e vai até 30/9.

Quem não fizer ou atrasar o envio da declaração à Receita terá de pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74 e, no valor máximo, correspondente a 20% do imposto devido sobre a renda.

Detalhes sobre o 2º lote

Do montante total, R$ 1.780.688 serão destinados aos contribuintes com prioridade legal, o que corresponde a:

148.090 restituições para idosos acima de 80 anos;

para idosos acima de 80 anos; 1.044.585 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos.

para contribuintes entre 60 e 79 anos. 91.363 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. 496.650 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A cifra restante será destinada a:

4.764.634 restituições de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via Pix.

Como consultar a restituição?

Para verificar se a restituição do IRPF está disponível, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações que possivelmente estejam equivocadas ou erradas.

Também é possível conferir tais informações por meio do aplicativo para tablets e smartphones, que permite fazer consultas nas bases do Fisco sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição é depositada na conta bancária informada pelo contribuinte, de forma direta ou por chave Pix.

O contador André Cavalcanti, da Valore Contabilidade, alerta para aplicação de golpes no momento de receber a restituição do Imposto de Renda. Ele ressalta que o contribuinte deve consultar apenas o site da Receita Federal.

“Nenhuma guia de pagamento para regularização é enviada para o contribuinte que não seja emitida diretamente pelo portal oficial”, reforça Cavalcanti, que aconselha ignorar qualquer contato feito por canais não usados pelo Fisco, como e-mails, ligações e mensagens de texto.

Caso o crédito bancário não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Dessa forma, é possível reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Outra possibilidade é o contribuinte não resgatar o valor da restituição no prazo de um ano. Se isso acontecer, será necessário requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Não recebeu a restituição, o que fazer?

É possível que tenha caído na malha fina — isto significa que a declaração do Imposto de Renda foi enviada com algum erro (informação preenchida incorretamente, dado incompatível ou até suspeita de fraude em análise).

No site da Receita Federal, o contribuinte pode verificar o status do envio da documentação. Caso apareça a mensagem “Em Fila de Restituição”, a declaração foi processada, só que a restituição ainda não foi liberada.

Aqueles com pendências pode corrigir por meio de declaração retificadora, sem multa ou penalidade. Após isso, a declaração será analisada e voltará à fila de restituições. Mas, se for intimado ou notificado pela Receita, não será possível retificá-la.

Depois de resolver todas as pendências com o Leão, o contribuinte receberá o pagamento de restituição do Imposto de Renda nos lotes residuais. O calendário ainda não foi informado.