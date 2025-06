receitas-com-carisma:-o-jeito-arthur-paek-de-criar

Arthur Paek começou com receitas simples e cheias de bom humor — e, com carisma e talento, se tornou um dos queridinhos da internet quando o assunto é gastronomia criativa.

Comunicador nato, creator apaixonado por comida, humor e boas histórias, Arthur conquistou uma legião de fãs com vídeos que combinam técnica, espontaneidade e um olhar estético afiado.

Muito além de entreter, ele inspira. Para Arthur, comida é mais do que sabor — é experiência, cultura e identidade. E é com essa visão que ele vem moldando uma nova geração de criadores de conteúdo.

Ele compartilha a experiência no videocast “Nasce uma Ideia”, gravado pelo Metrópoles na Gramado Summit 2025.

“Minha vivência com a gastronomia coreana começou de forma mais intensa e recente durante a pandemia. Foi um período em que passamos a nos reunir mais em casa, e, naturalmente, cada um foi assumindo uma função na cozinha”, conta.

“Nesse contexto, comecei a desenvolver um repertório culinário bastante variado — desde o preparo de churrascos até sopas e entradas típicas. Aos poucos, fui me apaixonando por esse universo. Curiosamente, meu interesse pela gastronomia veio antes mesmo da vontade de produzir conteúdo sobre o tema”, rememora.

Desde o início, o engajamento foi bastante positivo, o que o incentivou a continuar. A partir desse bom começo, ele foi construindo presença de forma gradual, entendendo melhor como criar um conteúdo que fosse realmente atrativo e divertido, sem deixar de lado a qualidade. “Comecei a aprimorar todo o processo, desde a criação dos roteiros até a edição”.

“No início, eu fazia tudo sozinho — era um trabalho bem intenso, mas muito gratificante. Hoje, felizmente, conto com uma equipe que me ajuda bastante em diversas etapas da produção, o que me permite focar ainda mais na criatividade e no aperfeiçoamento do conteúdo”, conta Arthur Paek, que utiliza o monoflow, estratégia de repetição intencional que une autenticidade, consistência e memória afetiva, para gravar vídeos.

Confira abaixo a entrevista completa com Arthur Paek:

Nasce uma Ideia

Esta é a 3ª temporada do videocast Nasce uma Ideia, que traz bate-papos descontraídos, curiosidades, insights e boas histórias sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e educação.

Todos os episódios foram gravados na própria Gramado Summit, nos dias 4, 5 e 6 de junho, enquanto o Metrópoles cobria o evento.

A captação de áudio e de imagem foi realizada pela produtora Clube 885. Já a apresentação é feita pelas jornalistas Vanessa Oliveira e Brenna Farias.

O videocast tem o apoio da Bybit Brasil.