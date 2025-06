Recém-nascida sofre queimaduras em maternidade do Acre e família denuncia negligência

A família de uma recém-nascida em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, fez uma grave denúncia neste domingo (22), sobre o atendimento da bebê. De acordo com eles, a pequena sofreu diversas queimaduras em suas pernas durante o primeiro banho na unidade hospitalar.

A tia da menina utilizou suas redes sociais para evidenciar sua indignação em relação ao caso. Em imagens divulgadas é possível ver o sofrimento dela, com choro e temendo encostar na água.

A mulher afirma que após a equipe ser confrontada, informaram que a recém-nascida está com um quadro de uma doença rara chamada Epidemose Bolhosa, que causam bolhas e feridas na pele e mucosas.

Mas segundo a família, antes do banho a bebê estava sem nenhuma ferida e mostra o antes e depois de como ela ficou. “Falaram que vão fazer exames para verificar a situação”, apontou.

