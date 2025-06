Recém-nascido é levado morto em sacola à maternidade

A Polícia Civil de Sergipe está investigando as circunstâncias da morte de um recém-nascido que foi levado já sem vida à Maternidade São José, no município de Itabaiana, na manhã da última quarta-feira (4/6).

Segundo a corporação, o bebê foi entregue à unidade de saúde por uma mulher, que transportava o corpo da criança dentro de uma sacola.

De acordo com as informações preliminares apuradas pela polícia, a mulher teria dado à luz durante a madrugada e procurado o hospital algumas horas após o parto. O corpo do recém-nascido foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames para determinar a causa da morte.

