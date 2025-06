Recesso da Câmara de Rio Branco começa dia 18; LDO e Reforma da Previdência devem ser votadas antes

A Câmara Municipal de Rio Branco entrará de recesso parlamentar a partir do dia 18 de julho, com retorno das atividades legislativas previsto para o dia 31 do devido mês.

A previsão é que sejam colocados em pauta importantes projetos antes do recesso, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025, e ainda, a Reforma da Previdência do município, que já se encontra em tramitação da Casa Legislativa.

Além da Câmara de Rio Branco, outros órgãos do legislativo devem entrar de recesso, comum no meio do ano, como a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Câmara e Senado Federal.

O legislativo municipal de Rio Branco conta com 21parlamentares, tendo como presidente da Mesa Diretora, o vereador Joabe Lira.