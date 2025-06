Recol Veículos, lança novo SUV Tera, da Volkswagen, com evento e pré-venda em Rio Branco

A Recol Veículos, concessionária Volkswagen em Rio Branco, promoveu nesta quinta-feira (5) o lançamento nacional do novo SUV da marca: o Volkswagen Tera. O evento aconteceu na loja localizada na Via Chico Mendes e contou com apresentação oficial, recepção ao público e o início da pré-venda do modelo, que é 100% desenvolvido no Brasil.

A gerente de vendas da Recol, Mireily Carvalho, destacou a relevância do momento para a montadora e para o mercado automotivo local. “Hoje está sendo lançado nacionalmente o novo Tera, um veículo totalmente desenvolvido no Brasil. O carro está sendo muito procurado, o design é 100% brasileiro e tem chamado muita atenção. Vai ser um sucesso”, afirmou.

O diretor do Grupo Recol, Laerte Silveira, também celebrou a chegada do novo modelo, que carrega grandes expectativas. “O Tera é o lançamento mais esperado da indústria automobilística nacional. Ele é um carro genuinamente brasileiro, o mais nacional já feito pela Volkswagen. A montadora quer que ele supere lendas como o Fusca e o Gol. Ele veio com muita tecnologia e promete ser número 1 em vendas no Brasil”, afirmou.

Uma das grandes inovações do novo SUV é a presença de uma inteligência artificial generativa chamada Otto, que estará integrada aos modelos a partir do segundo semestre. “É algo que a gente achou muito bacana no vídeo de lançamento. O Otto vem para revolucionar a experiência dentro do carro”, destacou Laerte.

O evento marca um passo importante no cenário automotivo do Acre, reunindo curiosos, clientes e apaixonados por tecnologia e inovação automotiva em torno da aposta mais ousada da Volkswagen nos últimos anos.