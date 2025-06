Record investe pesado para promover nova série

O jornalismo da Record foi encarregado de produzir um farto material para promover a estreia de “Paulo, O Apóstolo”, marcada para 1º de julho na TV aberta, em substituição à novela “Força de Mulher”.

Desde o início do ano há um permanente acompanhamento das gravações da série, que pretende contar em detalhes a conversão e o trabalho evangelizador de São Paulo, Apóstolo. Também para isso, visitas a locais arqueológicos, que acusaram a sua passagem, com base em um meticuloso trabalho de pesquisa.

O roteiro inclui viagens a Jerusalém, Grécia, Roma e Malta. Nunca uma série recebeu tamanha atenção.

Rogério Guimarães está à frente das reportagens, com produção de Marcelo Souza e direção-geral de Cristiane Massuyama e Ana Cury.

Este material, além dos telejornais, também ganhará um formato de documentário.

Tema da personagem

A Warner está guardando a sete chaves as músicas selecionadas para a trilha sonora da novela “Dona Beja”.

Mas, segundo apurado, já houve uma negociação para “Dona de mim”, sucesso da Iza, entrar no projeto e como tema da protagonista Ana Jacinta, interpretada por Grazi Massafera.

Estreia

O lançamento de “Dona Beja”, de acordo com decisões que já existem na Warner, será no primeiro trimestre do próximo ano.

Muito provavelmente em janeiro, como aconteceu com “Beleza Fatal”. Por enquanto, só streaming. Sobre TV aberta, nada consta. Ainda. Mas a Band poderá ser um caminho natural.

Desfalques

Rodrigo Alvarez, de novo no “departamento médico”, e Patrícia Rocha em período de férias, são os desfalques da Band na apresentação do “Bora Brasil”.

Cynthia Martins, titular, tem conduzido o programa com Igor Calian.

Estreia

Mari Cantarelli recebe no programa de estreia do “Em OFF”, pela Jovem Pan News, o guitarrista da banda Sepultura, Andreas Kisser.

É nesta sexta-feira, a partir das 23h.

Interessante isso

O projeto das restrições das bets será votado na Câmara e, por enquanto, não se observa movimento algum dos que podem ser os mais atingidos.

Pela ordem, as próprias empresas de apostas e os clubes de futebol. Um nem aí dos mais arriscados.

Suspiro

Apenas ontem as entidades que representam os setores de apostas no Brasil expediram um manifesto, mostrando que o aumento da carga tributária só irá favorecer o jogo ilegal.

Dá até medo de pensar onde isto poderá chegar e no desemprego que perigas de causar.

Show do Leonardo

Está tudo armado para o São João na Band, com o show do Leonardo, em Goiânia.

Depois do Verão Maior, em Matinhos, Lívia Nepomuceno foi escalada para fazer a apresentação.

À moda da casa

O projeto que visa desenvolver mininovelas para o Globoplay tem recebido, internamente, muitos nomes.

Tem gente até defendendo o título de “Globorama”, em alusão aos doramas, para essa sessão.

Esqueceram de mim

Mel Summers foi contratada para ser a protagonista de “A Caverna Encantada” no SBT.

Só que, curiosamente, ela não foi chamada para nenhum dos dois especiais que envolvem o elenco da novela – o primeiro deles, “Dia da criança”. Esquisito, no mínimo. Onde está pegando?

Meio assim

Novela tem cada uma, né? “Vale Tudo”, capítulo de segunda-feira:

a vilã das vilãs, Odete Roitman (Débora Bloch), arma todo um esquema para separar Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão), mas acaba revelando todo o plano para… o melhor amigo da moça, Renato (João Vicente de Castro)!

Está escolhido

Tiago Leifert, além do futebol e uma final de Champions League em seu histórico, é o escolhido pelo SBT para a apresentação do “The Voice”. Só não sei se já combinaram com ele.

Exibição programada para o último trimestre do ano.

Bastidores do futebol

Finalmente, o Disney+ tirou da geladeira a data de estreia da série “Jogo Cruzado”, sobre os bastidores do futebol, com José Loreto e Carol Castro. Estreia em 9 de julho.

Carol faz uma jornalista esportiva e Loreto, um artilheiro famoso. Participações de Aloísio Chulapa, Joel Santana, Walter Casagrande, Bebeto, Cafu, Mauro Naves, entre outros. São 8 episódios.

Bate – Rebate