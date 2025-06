Ao ser procurada para comentar, a emissora afirmou que “não comenta casos de compliance”. Funcionários da atração relataram que Nelson Rubens tem tratado a equipe de forma desrespeitosa, chegando a ser descrito como alguém que “trata as pessoas como lixo”. As queixas sobre o comportamento do apresentador já vinham sendo registradas no setor de Recursos Humanos há mais de um ano.