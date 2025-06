Redução do preço da gasolina no Acre deve chegar a cinco centavos, informa SINDEPAC

A Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina que será comercializada para as Distribuidoras. O valor divulgado chega a R$ 0,17 o litro. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (SINDEPAC) acompanha essas mudanças.

O repasse desse valor começa a partir desta terça-feira (4). Somente após os revendedores comprarem novos estoques é que será possível observar as alterações nas bombas.

De acordo com Delano Lima, presidente do Sindepac, a redução de R$ 0,17 foi na gasolina tipo “A” e a gasolina comercializada nos postos do Acre é a do tipo “C”, que tem mistura com Etanol anidro.

Conforme a BR local, as distribuidoras receberam R$ 0,12 de redução neste tipo de produto.

“Hoje a maior parte do estoque da Petrobras é de produto importado e não nacional, desta forma o repasse aos postos de combustíveis por parte das Distribuidoras está sendo de R$ 0,05 a 0,06 o litro” explicou o presidente do Sindepac.