Regina Duarte e Carolina Ferraz se reencontram após desentendimento político

Um desencontro ocorrido em 2020 voltou à tona no reencontro de Regina Duarte e Carolina Ferraz exibido neste domingo (1°/6) no programa “Domingo Espetacular”, da Record. O momento marcou a primeira conversa entre as atrizes após uma antiga polêmica envolvendo posicionamentos políticos e uma montagem que gerou repercussão nas redes sociais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Instagram Regina Duarte Reprodução / Instagram Reprodução/Instagram Reprodução Regina Duarte nos estúdios do SBT Reprodução / Instagram Regina Duarte Reprodução: Instagram/Regina Duarte Voltar

Próximo

Durante o bate-papo, Carolina relembrou que teve sua imagem usada por Regina em uma publicação nas redes sociais, feita à época em que a veterana assumiu a Secretaria Especial da Cultura no governo Jair Bolsonaro (PL). A montagem mostrava diversos artistas que, supostamente, manifestavam apoio à nova gestão. Entre os rostos, estava o de Carolina, o que levou a apresentadora a gravar um áudio direto para Regina, esclarecendo sua posição e pedindo a retirada da imagem.

“Você estava dando a entender que eu estava apoiando o governo do Bolsonaro”, comentou Carolina, durante a entrevista, reforçando que sua intenção, na época, era apenas desejar sucesso à colega na nova função. Ela então perguntou se Regina havia escutado sua mensagem. A resposta surpreendeu: “As meninas comentaram comigo que tinha havido esse acontecimento entre nós. Eu não lembrava absolutamente de nada”, disse a ex-secretária.

Carolina insistiu: “Você chegou a ouvir meu áudio em algum momento?”. Regina devolveu a pergunta com outra: “Eu falei alguma coisa? Eu me pronunciei?”. Segundo Carolina, não houve resposta à época. “Mandei pra você no seu telefone. Seu telefone é o mesmo ainda?”, questionou. Regina confirmou que sim, e Carolina disse que mantém o número também.

Ainda na conversa, Carolina aproveitou para perguntar se Regina Duarte tem interesse em seguir envolvida com política. A resposta foi direta: “Nunca houve essa vontade. Eu sou muito curiosa”, disse a atriz, revelando que aceitou o convite para o cargo público motivada pela experiência. “Fiquei muito entusiasmada, sem o menor preparo para ocupar aquele cargo”, completou.

Entenda o desentendimento de 2020

O impasse teve início quando Regina Duarte publicou uma arte com imagens de artistas que, segundo a legenda, apoiavam sua nomeação à Secretaria da Cultura. A presença de Carolina Ferraz na montagem chamou atenção e gerou reação da apresentadora, que enviou uma mensagem à colega demonstrando surpresa e descontentamento com o uso da foto.

“Realmente torço para que você consiga exercer e fazer a diferença em um governo que desprestigia tanto a classe artística, que persegue tanto a classe artística”, disse Carolina na ocasião, conforme o áudio vazado que circulou nas redes.

O reencontro deste domingo foi o primeiro diálogo público entre as duas desde então, encerrando o desentendimento que havia ficado em aberto desde o início da pandemia.