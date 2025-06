Relatório da CPI das Bets pede indiciamento de 16 pessoas; veja lista!

Nesta terça-feira, (10/6), Soraya Thronicke divulgou a lista de nomes sugeridos para indiciamento no relatório final da CPI das Bets, incluindo Virginia Fonseca. O documento aponta possíveis crimes de publicidade enganosa e estelionato, mas o indiciamento não é automático e a proposta ainda precisa ser votada pelos membros da comissão.

Além da apresentadora, a lista inclui outros influenciadores digitais, empresários e representantes de casas de apostas. O relatório também traz justificativas individuais para cada sugestão de indiciamento. Após a divulgação, o documento será lido, passará por votação e, em seguida, poderá embasar denúncias formais contra os citados.

Adélia de Jesus Soares : crimes de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Daniel Pardim Tavares Gonçalves : crimes de falso testemunho, crimes de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa

Deolane Bezerra dos Santos : contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa

Ana Beatriz Scipiao Barros : contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa

Jair Machado Junior : contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa

José Daniel Carvalho Saturino : contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Leila Pardim Tavares Lima : contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Marcella Ferraz de Oliveira : contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa : crimes de publicidade enganosa e estelionato;

Pâmela de Souza Drudi : crimes de publicidade enganosa e de estelionato;

Erlan Ribeiro Lima Oliveira : crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa;

Fernando Oliveira Lima : crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa;

Toni Macedo da Silveira Rodrigues : crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa;

Marcus Vinicis Freire de Lima e Silva : crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar, associação criminosa, tentativa de influência indevida no Poder Judiciário, corrupção ativa e tráfico de influência;

Jorge Barbosa Dias : crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar;

Bruno Viana Rodrigues: crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar.

Além de sugerir os indiciamentos, Thronicke também apresentou projetos de lei relacionados ao tema da CPI. As propostas incluem medidas para investigar possíveis organizações criminosas ligadas aos jogos de azar online e discutir os impactos do crescimento das casas de apostas na população brasileira e seguem para análise no Senado.