Rematch é o ‘FIFA Street moderno’ que sempre pedimos; veja análise do beta

Pode soar engraçado, mas descrever Rematch como um “Rocket League com pessoas” faz bastante sentido. O principal motivo está no fato de que o jogo dispensa completamente as regras do esporte, tais como faltas, impedimentos, arremessos laterais, escanteios etc. De maneira semelhante, ele também traz lembranças do clássico FIFA Street, do PlayStation 2 (PS2), já que é possível utilizar as paredes do campo para executar fintas, passes tabelados e outras jogadas inusitadas.