Renan Lodi critica convocação da Seleção e diz que sofre preconceito por jogar na Arábia

O lateral esquerdo Renan Lodi não poupou críticas a convocação do técnico Carlo Ancelotti após ter ficado de fora da relação de 23 nomes que irão jogar contra Equador e Paraguai pela Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador, que atualmente está no Al-Hilal, da Arábia Saudita, afirmou que merecia estar na lista pois, dentre os jogadores da posição, foi o que teve os melhores números. O jogdor também apontou preconceito por parte da comissão técnica da Seleção pelo fato de jogar no futebol árabe.

“Eu pensava que ia ter oportunidade de novo. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a liga saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números”, criticou o jogador em entrevista a EPTV, filial da Globo no interior de São Paulo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Renan Lodi / Reprodução Renan Lodi / Reprodução Renan Lodi / Reprodução Voltar

Próximo

O jogador, que tem passagem por clubes como Athletico-PR, Atlético de Madrid e Olympique de Marselha, fez quatro gols e nove assistências pela equipe saudita ao longo da temporada. Ainda assim, Alex Sandro, do Flamengo, e Carlos Augusto, da Inter de Milão, acabaram chamados em seu lugar.

O jogador não é convocado desde novembro de 2023 nas derrotas da Seleção para a Colômbia, fora de casa, e para a Argentina, no Maracanã.

Mesmo com a crítica, o lateral afirma que possui esperança de ser chamado por Carlo Ancelotti: “Com a chegada do Ancelotti vai ser por merecimento, não por coisas externas […] Pela forma que conheço ele, das oportunidades que tive de enfrentar ele, tenho total certeza que ele vai dar certo porque ele sabe gerenciar bem o grupo”.