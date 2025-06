Repórter da Globo se despede do pai com texto emocionante; leia

A repórter da Globo Lilia Teles usou as redes sociais neste domingo (1º/5) para se despedir do pai, José Ubaldo Teles. Em um texto emocionante, a jornalista falou sobre o falecimento do patriarca aos 90 anos e fez uma homenagem, relembrando a trajetória de sua família.

“Hoje, eu estou cumprindo a triste missão de me despedir do meu pai. A quantidade de dor é proporcional ao orgulho que tenho de ser filha do José Ubaldo Teles. Nós somos sete filhos feitos do amor de um pai e de uma mãe que deram a vida pela família. E nós somos muito gratos”, começou.

Lilia relembrou a história do pai: “Minha mãe tinha ido na frente e , agora, foi a vez dele. A gente vai perdendo a referência na vida, vai ficando sem chão, sem ter pra onde voltar. Nesse momento, passa um filme pela nossa cabeça. Memórias de uma vida dura, mas inspiradora . Meu pai era um ex-agricultor que decidiu estudar pra realizar o sonho de melhorar de vida. Engenheiro civil, se formou quando minha mãe já esperava o sexto filho. Trabalhava como professor e no IBGE pra sustentar a família. Foi pra São Paulo com a mulher e a filharada pra fazer pós-graduação em Engenharia Sanitária, na USP. Era uma época em que o Brasil mal sabia onde ficava Goiás”, escreveu.

Lilia Teles

Lilia Teles

A repórter da Globo continuou: “Os colegas aprenderam rápido, assim que aquele goiano desconhecido começou a tirar nota 10 em todas as provas. Se tornou um dos maiores especialistas em saneamento básico do país. Foi convidado pela Rainha da Inglaterra pra conhecer o sistema de abastecimento do Velho Continente e voltou encantado. Presidiu a Saneago, Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Goiás , por duas vezes e foi responsável por levar água tratada à maior parte do estado. Ele se orgulhava muito de ter ajudado a melhorar a saúde dos goianos”.

Lilia Teles encerrou destacando as qualidades de José e contou que comemorou os 90 anos de vida dele há poucos dias.

“E a gente cresceu vendo as pessoas elogiando o meu pai. Íntegro, inteligente, honesto, marido maravilhoso, pai exemplar. Isso sempre aqueceu o nosso coração. Há exatos 22 dias, nós comemoramos o aniversário de 90 anos do Dr. José. Foi uma festa linda. Só faltou minha mãe, o amor da vida dele, a quem chamava de Neguinha. Neguinho e Neguinha estão juntos no plano de Deus e os filhos, netos e bisnetos seguem honrando os dois. Vá em paz, meu pai! O senhor ensinou e a gente aprendeu que a vida vale a pena, se for vivida com determinação. Dá um beijo na minha mãe e diz que a gente morre de saudade dela”, finalizou.