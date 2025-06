Repórter é atingida por tiro de borracha durante manifestação nos EUA. Veja

A repórter Lauren Tomasi foi atingida por um tiro de borracha durante manifestações contra as políticas migratórias impostas por Donald Trump. A australiana fazia a cobertura para o canal 9news, neste domingo (8/6), quando se tornou alvo do disparo. O caso aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (8/6), quando ela se tornou alvo do disparo.

A transmissão ao vivo do canal mostra o momento em que a jornalista é alvejada. Ela falava em direção à câmera, em meio aos protestantes e forças policiais. No momento em que ela virou de costas para o cordão de autoridades, um dos agentes apontou a arma e disparou. Tomasi foi atingida na perna.

Nenhum item relacionado encontrado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/9news Reprodução/9news Donald Trump, presidente dos EUA Reprodução Donald Trump Reprodução: YouTube Donald Trump usando celular Doug Mills/The New York Times Donald Trump, presidente dos EUA Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

A jornalista e o cinegrafista correram na direção contrária. Questionada se estava bem, Lauren respondeu que sim. Em nota, o 9news confirmou que sua funcionária foi atingida, ficou “dolorida, mas saiu ilesa”.

“Lauren e seu cinegrafista estão bem e continuarão seu trabalho essencial cobrindo esses eventos. Esse incidente é um lembrete claro dos perigos inerentes que os jornalistas podem enfrentar ao cobrir protestos na linha de frente, reforçando a importância do papel que desempenham ao fornecer informações vitais”, disse a emissora australiana.

Após o caso, a própria repórter também confirmou que não sofreu ferimentos graves e passa bem.

Los Angeles registra protestos contra as políticas migratórias desde sexta-feira (6/6). A cidade conta com forte presença de comunidades latinas, algumas das mais atingidas pela nova legislação. Donald Trump acionou a Guarda Nacional para conter as manifestações. Mais de dois mil agentes militares foram ao estado, ainda que o governador de L.A não apoiasse a decisão — essa foi a primeira vez em mais de 60 anos que um presidente contrariou a decisão do governante local quanto essa questão.

“Uma grande cidade americana no passado, Los Angeles foi invadida e ocupada por imigrantes ilegais e criminosos. Agora, turbas violentas e insurgentes estão se aglomerando e atacando nossos agentes federais para tentar impedir nossas operações de deportação. A ordem será restaurada, os imigrantes ilegais serão expulsos e Los Angeles será libertada”, disse Trump.