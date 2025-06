Repórter é surpreendida por homem durante gravação e cai na risada em Rio Branco

A repórter Débora Ribeiro foi surpreendida durante uma gravação em Rio Branco (AC) por um pedestre que atravessou bem na frente da câmera sem perceber que estava interrompendo uma filmagem. O momento inusitado fez a jornalista cair na risada e o vídeo foi publicado por ela nesta sexta-feira (27).

No registro, Débora aparece falando para a câmera quando o homem passa por trás e depois atravessa rapidamente na frente dela, ignorando completamente a gravação. Apesar do contratempo, a repórter manteve o bom humor e seguiu brincando com a situação.

Nos comentários, seguidores elogiaram a desenvoltura de Débora. “Dicção: ok. Texto decorado: ok. Pessoas ao redor: ELA QUE REPITA”, brincou uma internauta. Outro comentou: “Pensei que era IA 😂”.

A leveza com que Débora lidou com a cena rendeu ainda mais carinho do público. “Maravilhosa essa Débora Ribeiro”, escreveu uma seguidora.