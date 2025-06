Resgate da brasileira Juliana Marins é retomado com ‘plano B’ na Indonésia

A família da brasileira Juliana Marins que caiu durante uma trilha de um vulcão na Indonésia informou na noite desta segunda-feira (23) que o resgate foi retomado às 6h horas do horário local (20h no horário de Brasília).

Após ficar desaparecida, a jovem de Niterói foi localizada imóvel por drone em uma área de difícil acesso do Monte Rinjani, a 500m de profundidade, nesta segunda-feira (23), por volta das 8h20 (horário de Brasília).

Nas redes sociais a família contou que uma furadeira está posicionada para subir a montar e compor o “plano B” das ações de resgate. “Estão testando a hipótese de usar um helicóptero para o resgate. previsão entre 11h e 12h do horário local”, informou o perfil do Instagram feito para atualizar as informações do resgate.

O pai de Juliana, Manoel Marins Filho estava a caminho da Indonésia mas contou nas redes sociais que foi impedido de voar para o país e está parado no Aeroporto de Lisboa, em Portugal. Isso porque o espaço aéreo de Doha, no Catar, está fechado após os ataques do Irã nesta tarde e, dessa forma, o voo não pode acontecer.

Entenda o caso

Juliana caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, na última sexta-feira (20). Ela estava com um grupo de turistas quando se desequilibrou e caiu em um trecho íngreme da montanha. Desde então ela está sem água e comida.

Ela está há meses fazendo um ‘mochilão’ pela Ásia e já publicou registros no Vietnã, na Tailândia e nas Filipinas. Dois socorristas foram enviados para tentar alcançar o local onde ela está, mas o terreno é ‘extremamente difícil’, e as condições climáticas estão instáveis.

Um alpinista chamado Agam Rinjani compartilhou a jornada de resgate nas redes sociais. Na mais recente delas, publicada por volta das 15h do horário de Brasília, ele disse que o resgate será reiniciado daqui a duas horas. “Vamos descansar por duas horas primeiro para podermos estar focados enquanto ainda estiver escuro”, disse.

Juliana é publicitária, dançarina profissional de pole dance e costuma compartilhar registros de suas apresentações nas redes sociais. Ela é natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.