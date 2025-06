Resident Evil Requiem: veja data de lançamento, trailer e mais do novo jogo

“Réquiem para os mortos. Pesadelo para os vivos.” — É com essa frase que começa a sinopse oficial do trailer de Resident Evil Requiem. O vídeo sugere um retorno à Raccoon City, destruída pelo surto do T-vírus e pelo consequente ataque nuclear dos Estados Unidos retratados na trilogia original. Assista abaixo, com legendas em português do Brasil: