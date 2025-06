Resultado da Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão é sorteado e único ganhador leva R$ 1,29 milhão

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3419 da Lotofácil na última segunda-feira (16), distribuindo um prêmio total de R$ 1,8 milhão. As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20 e 25. Um apostador de Ribeirão Preto, São Paulo, foi o grande sortudo, acertando todos os números e garantindo R$ 1,29 milhão da bolada.

Como Apostar na Lotofácil

Conforme informações do Investidor/Estadão, a Lotofácil é reconhecida pela sua simplicidade. Os participantes devem selecionar entre 15 e 20 números de um total de 25 disponíveis no volante. A cada sorteio, 15 números são extraídos, e há premiações para quem acerta a partir de 11 dezenas.

A aposta mais econômica permite a escolha de 15 números. No entanto, para aumentar as probabilidades de sucesso, é possível marcar até 20 números, o que eleva o custo da aposta, mas também as chances de acerto.

As apostas podem ser realizadas tanto em casas lotéricas físicas quanto de forma online, por meio do site ou aplicativo oficial das loterias. Outra opção é participar de um bolão, que possibilita dividir os custos de apostas com mais números, otimizando as chances coletivas de ser premiado.

Quais as Chances de Ganhar?

Ainda segundo dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal, divulgados pelo Investidor/Estadão, as probabilidades de ganhar o prêmio principal na Lotofácil variam de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas na aposta:

Aposta simples (15 números): A chance de acertar as 15 dezenas sorteadas é de 1 em 3.268.760.

A probabilidade de acerto aumenta consideravelmente para 1 em 211.

Autor: e Investidor/Estadão