Resultado do concurso do Iapen passa por nova alteração e muda posições de candidatos

O Governo do Acre divulgou, nesta sexta-feira (6), uma nova retificação do resultado final das 1ª e 2ª fases do concurso público do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), destinado ao cargo de Agente de Polícia Penal. A atualização foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) e atende a uma determinação judicial.

A nova retificação modifica a classificação de candidatos da ampla concorrência, com a inclusão de informações como número de inscrição, nome, nota e nova posição no certame.

Apesar das alterações nas listas de classificação, o governo informou que os demais itens e subitens do edital original permanecem inalterados.