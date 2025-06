O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em nada surpreendeu seus colegas ao votar para que sejam consideradas inconstitucionais a remoção ou a suspensão de perfis de usuários nas redes sociais. Ele quer manter como está o artigo 19 do Marco Civil da Internet que prevê que as plataformas de redes só podem ser punidas caso descumpram ordens judiciais.