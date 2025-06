Retenção de receita para compra de Ozempic e similares é obrigatória a partir de segunda

A partir desta segunda-feira (23), passa a ser obrigatória a retenção da segunda via da receita médica para compra de inibidores de apetite como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e similares. Portanto, para liberar esses medicamentos, a farmácia vai ficar com uma via da receita. Esta decisão da Anvisa busca frear a venda indiscriminada das canetas emagrecedoras.