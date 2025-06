Revitalização do Alto Santo avança com novas calçadas e acesso ao cemitério

As obras de revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) – Alto Santo, em Rio Branco, seguem em ritmo acelerado nesta semana. O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está executando os serviços de base de acesso ao Cemitério do Palmeiral, pintura do pórtico de entrada e construção da calçada de passeio no entorno do espaço sagrado.

Considerado patrimônio histórico e cultural do Acre desde 2006, o local é um importante símbolo da tradição do Daime na região. Nesta etapa da obra, a equipe já concluiu a instalação das placas fotovoltaicas, a colocação das calhas no edifício e a tubulação da rede pluvial.

Ainda estão previstos os serviços de pavimentação com blocos intertravados de tijolo maciço e a drenagem da área pavimentada. A expectativa é que toda a obra seja finalizada até agosto deste ano.

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a obra tem foco na valorização do espaço histórico e no atendimento às demandas da comunidade. “Estamos comprometidos em entregar uma obra de qualidade, com infraestrutura que preserve a história do Alto Santo e atenda às necessidades da comunidade. O cronograma está sendo rigorosamente cumprido para finalizarmos no prazo previsto”, destacou.

Conheça a história do Alto Santo

O Ciclu – Alto Santo reúne a casa e o túmulo de Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu, líder espiritual maranhense que chegou ao Acre em 1912 e fundou ali uma doutrina com base cristã utilizando a ayahuasca como sacramento.

A solicitação de tombamento partiu de Peregrina Gomes Serra, viúva de Mestre Irineu. A partir dos anos 1930, ele começou a organizar seus rituais espirituais e, em 1945, estabeleceu-se definitivamente na área conhecida como Alto Santo, onde viveu até sua morte em 1971.

📎 Veja mais detalhes no site do Governo do Acre

✍️ Reformulado por ContilNet com informações da Agência de Notícias do Acre.