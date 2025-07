Rio Acre atinge 2,06 metros nesta segunda e segue em queda, informa Defesa Civil de Rio Branco

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã desta segunda-feira, 30 de junho, um novo boletim que confirma a continuidade da vazante do Rio Acre. De acordo com as informações, o nível do Rio Acre foi registrado em 2,06 metros às 5h45.

O boletim também destaca que, nas últimas 24 horas, não foram registradas chuvas na capital acreana, o que contribui para a diminuição no volume do rio. Atualmente, o nível do Rio Acre está bem abaixo das cotas de alerta, que é de 13,50 metros, e de transbordamento, fixada em 14 metros.

