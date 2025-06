Estiagem: Rio Acre segue baixando na capital acreana e chega a 2,44 metros neste domingo

O Rio Acre, que no início de 2025 chegou a alagar bairros inteiros da capital acreana durante o período chuvoso, agora enfrenta um cenário oposto. De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o manancial foi registrado na manhã deste domingo (8) com apenas 2,44 metros — um dos níveis mais baixos do ano.

A medição, feita às 5h10, revela uma leve redução nas últimas 24 horas e mantém o rio muito abaixo da cota de alerta (13,50 metros) e da cota de transbordo (14 metros).

A ausência de chuvas nos últimos dias tem contribuído para essa estabilidade com tendência de baixa. Apesar do alívio em relação às inundações, o novo cenário acende outro tipo de alerta: o da estiagem severa, que pode afetar o abastecimento e a navegabilidade em algumas regiões do estado.

A Defesa Civil segue monitorando a situação, lembrando que, há poucos meses, o mesmo rio invadiu áreas urbanas, desabrigou famílias e causou transtornos em diversos bairros da cidade.