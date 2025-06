Sem chuvas, nível do Rio Acre segue em baixa e chega a marca de 2,39m na capital do estado

O nível do Rio Acre em Rio Branco foi registrado em 2,39 metros na manhã desta segunda-feira (9), segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. A medição foi realizada às 5h12 e aponta estabilidade no manancial, com tendência de leve vazante.

Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuvas na capital acreana, o que contribui para a manutenção do nível do rio.

O nível do rio Acre preocupa, já que o estado ainda vai enfrentar o verão amazônico, marcado por grandes períodos sem chuvas.