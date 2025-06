Nível do Rio Acre segue em queda e chega a marca de 2,43 metros neste sábado na capital

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou na noite deste sábado (7), às 18h, um boletim atualizado sobre o nível do Rio Acre na capital. De acordo com a entidade, o manancial segue em queda, e registrou 2,43 metros.

Na última sexta-feira (6), o manancial alcançou 2,55 metros, uma diminuição de 0,12 centímetros. Durante o dia, o volume de chuvas no município foi de 0 milímetros.

Com a continua, o Rio Acre se aproxima da menor cota atingida na história, por conta da seca histórica. Em 21 de setembro de 2024, as réguas marcaram 1,23 metro, superando o recorde do dia anterior, de 1,25 metro — o menor em 53 anos.