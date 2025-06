Rio Branco FC, o “Estrelão”, completa 106 anos de fundação e tradição no futebol acreano

O Rio Branco Football Club celebra neste domingo (8) seus 106 anos de história. Fundado em 1919, o clube carrega o título de mais tradicional do Acre e um dos maiores vencedores da Região Norte do país. Ao longo de sua trajetória, o Estrelão coleciona feitos que marcaram o futebol acreano, como o tricampeonato da Amazônia, o título da Copa Norte e a histórica participação na Copa Conmebol. Além disso, foi campeão acreano por 49 vezes.

A fundação do clube ocorreu em 8 de junho , durante uma reunião no antigo Eden Cine Theatro, onde hoje está localizado o Cine Teatro Recreio, no centro de Rio Branco. O nome foi sugerido por Luiz Mestrinho, advogado amazonense, que também escolheu as cores vermelho e branco. O mascote, a Estrela Altaneira, faz referência à Revolução Acreana.

Logo após sua fundação, o Rio Branco iniciou sua trajetória com vitórias expressivas. Em seu primeiro jogo, no dia 14 de julho de 1919, goleou o Militar Foot-Ball Club por 5 a 0. No mesmo ano, conquistou seu primeiro título ao vencer o Torneio Initium. A partir de 1921, tornou-se um dos fundadores da Liga Acreana de Esportes Terrestres (LAET), sendo também campeão da primeira edição oficial da entidade.

Na década de 1970, brilhou no Torneio da Integração, conhecido como Copão da Amazônia, vencendo a competição três vezes (1976, 1979 e 1984). O torneio reunia equipes dos estados do Norte e consagrou o Rio Branco como um dos maiores campeões, atrás apenas do Trem-AP.

Um dos momentos mais marcantes da história do clube ocorreu em 1993, quando derrotou o São Paulo, atual campeão da Libertadores, por 1 a 0 pela Copa do Brasil, em jogo realizado no José de Melo. No ano de 1997, o Estrelão voltou a surpreender ao conquistar a Copa Norte ao vencer o Remo em Belém, garantindo vaga na Copa Conmebol — sendo o primeiro clube nortista a disputar um torneio continental.

Na Conmebol, enfrentou o Deportes Tolima-COL. Venceu em casa por 1 a 0, mas foi eliminado nos pênaltis após empate na soma dos placares. Ainda em 1997, alcançou o 10º lugar na Copa do Brasil, eliminando Goiás e Baré-RR e enfrentando o Flamengo nas oitavas de final, em duelos históricos.