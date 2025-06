Rio Branco ganha espaço de saúde integrada com foco em performance, bem-estar e qualidade de vida

Rio Branco se prepara para receber um novo marco no cuidado com a saúde. Neste sábado, 7 de junho, a capital acreana celebra a inauguração oficial da AMACLIN – Saúde Integrada, um novo conceito de clínica voltada ao cuidado completo com a saúde, o corpo e a mente.

Com uma equipe composta por profissionais das áreas de nutrição, nutrologia, psicologia e psiquiatria, a clínica também conta com o que há de mais moderno em equipamentos voltados para saúde e performance.

Localizada no Pátio da Smart Fit da Isaura Parente, a AMACLIN surge como uma proposta inovadora em Rio Branco, trazendo à população acreana uma abordagem moderna e multidisciplinar para quem busca resultados reais e sustentáveis.

Idealizada por dois profissionais amplamente reconhecidos na área da saúde, a clínica é comandada por Willian Cogo, nutricionista esportivo especialista em metabolismo e saúde da mulher, e pelo médico Dr. Amilton Cogo, que faz parte do curso de nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABAN) e é médico da Rede D’or em São Paulo. Juntos, eles uniram suas experiências para oferecer atendimentos individualizados com foco em transformar a vida dos pacientes por meio da ciência e de um olhar humano sobre cada caso.

“Nosso objetivo é entregar mais do que consultas: queremos construir uma jornada de cuidado, com resultados duradouros e um atendimento acolhedor, que respeite as individualidades de cada paciente”, afirma Willian. Segundo o Dr. Amilton, a proposta vai além da estética. “Emagrecer, melhorar o desempenho físico ou tratar doenças relacionadas à alimentação são consequências de um processo bem conduzido. E é isso que a AMACLIN oferece: acompanhamento sério, técnico e integrado”.

Com a chegada da AMACLIN, Rio Branco dá mais um passo importante rumo a um novo modelo de cuidado, mais completo, moderno e verdadeiramente transformador.